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لبنان

جلسة انتخاب الرئيس "لن تتأخر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2022 | 01:45
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بالرغم من مرور عدة اسابيع على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تجنباً للفراغ الدستوري في حال انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الا ان الرئيس نبيه بري لم يدع لجلسة الانتخاب بعد.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن بري لن يتأخر في الدعوة لكنه كان ينتظر التوافق العام الذي لا يبدو انه سيحصل، وعليه فإن التوجه الحالي هو لدعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد خلال مرحلة قريبة جداً".

وتعتبر المصادر "ان الانتهاء من اقرار الموازنة سيشكل دافعاً لبري لدعوة المجلس لجلسة الانتخاب، من دون ان يعني ذلك ان الجلسة ستؤدي الى انتخاب رئيس جديد".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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