Advertisement

لبنان

ما هو "الوقت المناسب" أميركيًا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-994570-637998646522947570.jpg
Doc-P-994570-637998646522947570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدخل تصريح وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، وكذلك تصريح مساعده لشؤون لبنان وسوريا والأردن إيثان جولدريتش "بإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في الوقت المناسب"، المتعاطين في الشأن الإنتخابي الرئاسي، والذين يعملون بكل الطرق والوسائل، على تعطيل ألغام التعطيل وعدم ترك البلاد تنجرّ إلى الفراغ الرئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، في دوامة الغموض

فهذا الكلام الأميركي، كما يراه بعض المراقبين السياسيين، جاء ليزيد من حال القلق التي تسود الساحة اللبنانية، قبل ما يقارب الشهر على تحوّل مجلس النواب تلقائيًا إلى هيئة ناخبة، في ظل إنعدام وضوح في الرؤية حول هوية الرئيس العتيد، الذي يمكن أن يشكل حلقة وصل في سلسلة مفكّكة

وفي رأي هؤلاء المراقبين أنه كان على المسؤولين الأميركيين إستبدال تعبير "في الوقت المناسب" بعبارة "وفق الدستور اللبناني"، الذي يحدّد المهل الدستورية لمختلف الإستحقاقات، ولاسيما الإستحقاق الرئاسي

الا ان المواكبين للاجتماعات مع الجانب الاميركي وللمواقف الاميركية أكدوا ان المقصود بعبارة "في الوقت المناسب" التي وردت على لسان المسؤولين الاميركيين هو اجراء الاستحقاق الرئاسي "في موعده الدستوري".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2022-09-27
05:00 | 2022-09-27
06:50 | 2022-09-27
06:37 | 2022-09-27
06:33 | 2022-09-27
06:27 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website