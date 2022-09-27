هبة اميركية للجيش وتسهيلات لتسريح العسكريين

بعد المساعدة المادية التي قدمتها دولة قطر الى الجيش، وهي عبارة عن مبالغ نقدية وصلت الى 60 مليون دولار لتوزيعها شهرياً على العناصر والرتباء والضباط بقيمة 100 دولار شهرياً بالتساوي، عُلم أن هبة نقدية أميركية سوف تصل قريباً الى الجيش، وقيمتها لا تقل عن قيمة الهبة القطرية. أما تأخر وصولها فمرده الى العقبات التي واجهت اقراها في الكونغرس حيث أن القانون الأميركي لا يجيز لوزارة الدفاع إعطاء هبة نقدية ، ولكن هذه العقبات ذللت بطريقةٍ ما وستصل الأموال بالدولار قريبا الى الجيش .

وفي سياق متصل عُلم ان الجيش اتخذ اجراءات لتسهيل التسريح للفئات التي أصبحت مستوفية للشروط وقضت كل فترة خدمتها القانونية.

وتندرج هذه الاجراءات في سياق تسهيل الظروف المعيشية والاقتصادية لعناصر الجيش.