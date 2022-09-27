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لبنان

اجتماع بين عبيد وجمعية "مرعي" لإيجاد حلول لمشكلة المياه في طرابلس وضواحيها

Lebanon 24
27-09-2022 | 01:58
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 استقبل رئيس مؤسسة مياه لبنان الشمالي المدير العام خالد عبيد، في مكتبه في مقر المؤسسة في طرابلس، وفدا من جمعية "مرعي" للأعمال الخيرية ضم رئيس الجمعية خليل مرعي ورجل الأعمال مرعي مرعي ومسؤول الإعلام في الجمعية محمد سيف.
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وبحسب بيان، تركز البحث حول "تفاقم أزمة انقطاع مياه الشرب عن أحياء طرابلس بعد توقف مضخات المياه عن العمل لنفاد المازوت من خزاناتها، وتوقف محطة الكهرباء عن تزويدها بالتيار الكهربائي".
 
 
وتم التوافق على "اضاءة مراكز ومنشآت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في طرابلس والشمال وعكار باللمبات عبر الطاقة الشمسية، وإيجاد آلية موائمة عبر تحديد مواعيد شبه تقريبة لتشغيل محطات ضخ المياه بالتزامن مع تشغيل مولدات الاشتراكات ليتمكن المواطنين من إيصال المياه الى خزانات المنازل، كذلك تم التوافق على عقد اجتماعات متتالية للبحث في وضع شبكة المياه في كافة أحياء ومناطق طرابلس وبالتالي ايجاد الحلول الممكنة ووضع إمكانيات جمعية مرعي لمعالجة اي طارئ ".
 
من جهته، شكر عبيد "الأخوين مرعي حرصهما ودعمها المؤسسة"، وقال: " اشكركم جزيل الشكر على تقديم 30 الف ليتر مازوت هبة لتشغيل محطات الضخ في طرابلس واضاءة بعض مراكز المؤسسة في طرابلس باللمبات عبر الطاقة الشمسية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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