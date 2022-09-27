مكاري تابع الاعتداء على منزل الصحافي رامح حمية مستنكراً

تابع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، حادثة إلقاء قنبلة على منزل الصحافي في جريدة "الاخبار" رامح حمية في بلدة طاريا في البقاع التي اقتصرت اضرارها على الماديات.



وأجرى الوزير المكاري سلسلة اتصالات مع الأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادثة، كما اطمئن إلى سلامة حمية أفراد عائلته.



Advertisement وجدد موقفه المتعلق بـ"مسلمات عمل وزارة الاعلام لناحية حماية الصحافيين وسلامتهم الشخصية كما حرية عملهم"، شاجبا "التعرض الى مطلق صحافي لأي مؤسسة إعلامية"، كما استنكر "استهداف منزل حميه وتهديده وترهيب اهل بيته". وجدد موقفه المتعلق بـ"مسلمات عمل وزارة الاعلام لناحية حماية الصحافيين وسلامتهم الشخصية كما حرية عملهم"، شاجبا "التعرض الى مطلق صحافي لأي مؤسسة إعلامية"، كما استنكر "استهداف منزل حميه وتهديده وترهيب اهل بيته".



ودعا إلى "بذل الجهود في الدفاع عن الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير كما صون سلامة الصحافيين أثناء القيام بواجبهم المهني".