بشأن سعر الخُبز.. هذا ما سيجري خلال يومين

أعلن نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصاً بالخبز في بعض الأفران، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أزمة، قال: "الطلب لدى المواطنين أكبر من الكميات المتوفرة في السوق".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لفت سيف إلى أنه "عندما جرى رفع الدّعم عن الطحين، ارتفعت أسعار بعض المواد وبالتالي لجأ المواطنون إلى الخبز العربي الذي لا يزال سعره أقلّ"، وأردف: "مع هذا، فإنّ كميات الطحين التي يتم تسليمها انخفضت، وهذا الأمر برزت آثاره بشكل مباشر".

وأشار سيف إلى أنه "سيكون هناك إعادة نظر بتسعيرة الخبز خلال هذين اليومين بفعل انخفاض الدولار وانخفاض سعر المحروقات".