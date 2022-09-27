Advertisement

لبنان

بشأن سعر الخُبز.. هذا ما سيجري خلال يومين

Lebanon 24
27-09-2022 | 02:50
A-
A+
Doc-P-994593-637998691392736451.jpg
Doc-P-994593-637998691392736451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصاً بالخبز في بعض الأفران، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أزمة، قال: "الطلب لدى المواطنين أكبر من الكميات المتوفرة في السوق".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لفت سيف إلى أنه "عندما جرى رفع الدّعم عن الطحين، ارتفعت أسعار بعض المواد وبالتالي لجأ المواطنون إلى الخبز العربي الذي لا يزال سعره أقلّ"، وأردف: "مع هذا، فإنّ كميات الطحين التي يتم تسليمها انخفضت، وهذا الأمر برزت آثاره بشكل مباشر".
وأشار سيف إلى أنه "سيكون هناك إعادة نظر بتسعيرة الخبز خلال هذين اليومين بفعل انخفاض الدولار وانخفاض سعر المحروقات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2022-09-27
05:00 | 2022-09-27
06:50 | 2022-09-27
06:37 | 2022-09-27
06:33 | 2022-09-27
06:27 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website