بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ.. درجات الحرارة سترتفع مُجدداً في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال هذا الاسبوع وسوف يشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة مطلع تشرين الاوّل بسبب تمدد رياح دافئة من مصر وليبيا.
إذن طقسٌ مشمس وصاف ودافئ سينعم به لبنان والمنطقة مع انخفاض بنسبة الرطوبة خلال النهار لتلامس 55% ساحلاً و 35% بقاعاً، ويكون البحر منخفض الموج.
هذا، وقد تشكلت عاصفة مدارية في بحر الكاريبه تحوّلت اليوم الى اعصار من الدرجة الثانية وبدأ يضرب كوبا، اسمه Ian وسوف يرتقي الى الدرجة الرابعة وسوف يضرب ميامي وفلوريدا يومي الاربعاء والخميس.
وأضاف: السلطات الاميركية تدقّ ناقوس الخطر وتطلب من المواطنين اخلاء المناطق الساحلية الغربية بسبب ما قد يُلحقه Ian من اضرار وفيضانات بسبب قوة الرياح وارتفاع موج المحيط نحو اليابسة.
من جهة اخرى، يتابع الاعصار Noru طريقه نحو فيتنام وكوريا الشمالية ويُتوقع ان تكون اضراره اليوم وغداً كارثية في البلاد.
امّا الاعصار الـ 13 لهذا الموسم، فقد يتشكل جنوب الصين في اليومين المقبلين، والاعصار 14 kulap نحو سواحل جزر اليابان الشرقية.
وتابع: يكون شهر ايلول حتى يومنا هذا قد سجل 14 اعصاراً، علماً انّ العام الماضي وصل عددها من ايلول ولغاية اوائل كانون الاول الى 27 اعصاراً.
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع أجواء مائلة الى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى ، بينما تبقى مستقرة على الساحل ودون معدلاتها.
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع ان يتحول الى حار نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة.
معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في البقاع وفوق الجبال.
الاربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع أجواء مائلة الى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى ، بينما تبقى مستقرة على الساحل ودون معدلاتها.
الخميس: صافٍ الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة في الداخل والبقاع تتجاوز ال50 كلم/س.