بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ.. درجات الحرارة سترتفع مُجدداً في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال هذا الاسبوع وسوف يشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة مطلع تشرين الاوّل بسبب تمدد رياح دافئة من مصر وليبيا.

إذن طقسٌ مشمس وصاف ودافئ سينعم به لبنان والمنطقة مع انخفاض بنسبة الرطوبة خلال النهار لتلامس 55% ساحلاً و 35% بقاعاً، ويكون البحر منخفض الموج.

هذا، وقد تشكلت عاصفة مدارية في بحر الكاريبه تحوّلت اليوم الى اعصار من الدرجة الثانية وبدأ يضرب كوبا، اسمه Ian وسوف يرتقي الى الدرجة الرابعة وسوف يضرب ميامي وفلوريدا يومي الاربعاء والخميس.

وأضاف: السلطات الاميركية تدقّ ناقوس الخطر وتطلب من المواطنين اخلاء المناطق الساحلية الغربية بسبب ما قد يُلحقه Ian من اضرار وفيضانات بسبب قوة الرياح وارتفاع موج المحيط نحو اليابسة.

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من جهة اخرى، يتابع الاعصار Noru طريقه نحو فيتنام وكوريا الشمالية ويُتوقع ان تكون اضراره اليوم وغداً كارثية في البلاد.

امّا الاعصار الـ 13 لهذا الموسم، فقد يتشكل جنوب الصين في اليومين المقبلين، والاعصار 14 kulap نحو سواحل جزر اليابان الشرقية.

وتابع: يكون شهر ايلول حتى يومنا هذا قد سجل 14 اعصاراً، علماً انّ العام الماضي وصل عددها من ايلول ولغاية اوائل كانون الاول الى 27 اعصاراً.