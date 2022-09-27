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لبنان

في زغرتا.. جرحى بحادثٍ بين سيارتين وحافلة (صورة)

Lebanon 24
27-09-2022 | 04:18
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وقع حادث سير مُروّع بين باص لنقل ركاب وسيارتين على طريق مفرق الفوار قضاء زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وتسبّب الحادث بإنحراف الباص مع السيارتين عن مسارهم وسقوطهم داخل احدى الأراضي المحاذية للطريق في المحلة المذكورة.
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وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وأفادت المعلومات الأوليّة عن سقوط 3 جرحى وصفت اصابتهم بالطفيفة.
 
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