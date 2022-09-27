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لبنان

"السّم" يقتلُ طفلةً في منطقة شماليّة.. الحادثة مأسوية!

Lebanon 24
27-09-2022 | 04:24
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خيّمت أجواءٌ من الحزن على منطقة المنية - شمال لبنان، وذلك بسبب حادثة وفاةٍ طفلة صغيرة بطريقةٍ غير متوقّعة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الطفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، وقد توفّيت عقب ابتلاعها كميّة من سمّ الفئران عن طريق الخطأ.
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المنية

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