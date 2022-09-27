Advertisement

لبنان

الموعد تحدّد.. جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في هذا التاريخ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-994619-637998750852697693.jpg
Doc-P-994619-637998750852697693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المُقبل بتاريخ 29 أيلول 2022.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب يقرّ اعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الإفادات في السفارات في الخارج والقنصليات
lebanon 24
27/09/2022 16:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب أقر مشروع فتح اعتماد اضافي بقيمة عشرة ألاف ميليار ليرة لبنانية
lebanon 24
27/09/2022 16:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقبل وزارة التربية دمج التلامذة النازحين مع اللبنانيين؟
lebanon 24
27/09/2022 16:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: لتضافر الجهود لانتخاب رئيس جريء قادر على إخراج لبنان من الانهيار
lebanon 24
27/09/2022 16:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

مجلس النواب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2022-09-27
09:08 | 2022-09-27
09:26 | 2022-09-27
09:20 | 2022-09-27
09:07 | 2022-09-27
08:58 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website