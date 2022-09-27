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لبنان

بوشكيان بحث في تعزيز الصناعات الغذائية مع ممثّلة الفاو

Lebanon 24
27-09-2022 | 04:46
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التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال  جورج بوشكيان ممثّلة منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) في لبنان نورة اورابح حداد، في حضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لانا درغام.
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وتمّ البحث في استكمال التعاون بين الوزارة والمؤسسة من جهة، والمنظّمة الدولية من ناحية أخرى، لا سيما في لحظ مشاريع مشتركة في برنامج الفاو الجديد.
 

وركّز المجتمعون على أهمية تطبيق سلامة الغذاء والأمن الغذائي ودور ليبنور على هذا الصعيد، ووضع قاعدة بيانات حول المواد الأوّلية للصناعة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية اللبنانية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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