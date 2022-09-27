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لبنان
بري يدعو لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس
Lebanon 24
27-09-2022
|
05:16
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 ايلول 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان "لبنان 24" أعلن في وقت سابق أنّ برّي سيدعو لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل. لقراءة الخبر الرجاء الضغط
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