بري يدعو لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 ايلول 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

هنا وكان "لبنان 24" أعلن في وقت سابق أنّ برّي سيدعو لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل. لقراءة الخبر الرجاء الضغط