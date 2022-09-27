ملتقى التأثير المدني: تَّدمير منهجيٌّ يتعرض له العقد الاجتماعيّ اللبناني بهدف تغيير الهويَّة

Advertisement

حذّر ملتقى التأثير المدني ممّا سماه "التَّدمير المنهجيٌّ المنظَّم الذي يستهدف مقوِّمات الحياة الكريمة للشعب اللُّبناني" معتبراً "أنّ هذا المسار الكارثي يستهدف تغيير هويَّة لبنان الحضاريَّة".وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "تدميرُ مقوِّمات الحياة الكريمة للشعب اللُّبناني مسارٌ كارثيّ أساسُه تجاهُل مبادئ الحوكمة الرَّشيدة و عدم الالتِزام بأخلاقيَّات الأداءِ في الشأن العامّ صونًا لكُلِّ خيرٍ عامّ مشترك."وأضاف الملتقى في تغريدته: "إنَّ هذا التَّدمير منهجيٌّ منظَّم بهدف تغيير هويَّة لبنان الحضاريَّة."وختم الملتقى تغريدته بالقول: "في مواجهة هذا التَّدمير المنهجيّ المنظَّم، لا بُدَّ من المُثَابَرَة على استِعادَةِ الدُّستور بُوصلةً ونهجًا، إذ فيه انتِظامُ العقد الاجتماعيّ، ورعايَةُ حقوق المواطنات والمواطنين على كُلّ المستويات، وفي مقدَّمها تلك الاقتِصاديَّة - الإجتِماعيَّة".وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها صورة "العلم اللبناني يدمع ألما لما آلت اليه أوضاع اللّبنانيّين"