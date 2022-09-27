ملتقى التأثير المدني: تَّدمير منهجيٌّ يتعرض له العقد الاجتماعيّ اللبناني بهدف تغيير الهويَّة

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لبنان
ملتقى التأثير المدني: تَّدمير منهجيٌّ يتعرض له العقد الاجتماعيّ اللبناني بهدف تغيير الهويَّة
Lebanon 24
27-09-2022
|
05:20
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حذّر ملتقى التأثير المدني ممّا سماه "التَّدمير المنهجيٌّ المنظَّم الذي يستهدف مقوِّمات الحياة الكريمة للشعب اللُّبناني" معتبراً "أنّ هذا المسار الكارثي يستهدف تغيير هويَّة لبنان الحضاريَّة".
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وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "تدميرُ مقوِّمات الحياة الكريمة للشعب اللُّبناني مسارٌ كارثيّ أساسُه تجاهُل مبادئ الحوكمة الرَّشيدة و عدم الالتِزام بأخلاقيَّات الأداءِ في الشأن العامّ صونًا لكُلِّ خيرٍ عامّ مشترك."
وأضاف الملتقى في تغريدته: "إنَّ هذا التَّدمير منهجيٌّ منظَّم بهدف تغيير هويَّة لبنان الحضاريَّة."
وختم الملتقى تغريدته بالقول: "في مواجهة هذا التَّدمير المنهجيّ المنظَّم، لا بُدَّ من المُثَابَرَة على استِعادَةِ الدُّستور بُوصلةً ونهجًا، إذ فيه انتِظامُ العقد الاجتماعيّ، ورعايَةُ حقوق المواطنات والمواطنين على كُلّ المستويات، وفي مقدَّمها تلك الاقتِصاديَّة - الإجتِماعيَّة".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها صورة "العلم اللبناني يدمع ألما لما آلت اليه أوضاع اللّبنانيّين"
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