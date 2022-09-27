"مركب طرطوس"... خير يعلن العثور عن جثث ضحايا جدد

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اعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في تصريح، "العثور على جثث شهداء عائلة العكاري الذين تم انتشالهم من البحر في سوريا بسبب غرق الزورق الذي كان يقلهم، وهم الاب والام واولادهم الاربعة".وأضاف: "يتم تسليم الجثث لعائلتهم في عكار بعد ان يتسلمهم الصليب الاحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري".