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لبنان

سفراء يؤكدون دعم لبنان "في أكثر من قطاع"

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:00
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استقبل رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة قبل ظهر اليوم ، سفراء روسيا ألكسندر رادوكوف وبلغاريا بوبان بيليف وبارغواي فرناندو  باريسي ، وعرض معهم العلاقات المشتركة بين لبنان وبلدانهم.
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وأكد السفراء "دعم لبنان في أكثر من قطاع  ليتخطى أزمته الاقتصادية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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