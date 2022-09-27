سفراء يؤكدون دعم لبنان "في أكثر من قطاع"

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استقبل رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة قبل ظهر اليوم ، سفراء روسيا ألكسندر رادوكوف وبلغاريا بوبان بيليف وبارغواي فرناندو باريسي ، وعرض معهم العلاقات المشتركة بين لبنان وبلدانهم.وأكد السفراء "دعم لبنان في أكثر من قطاع ليتخطى أزمته الاقتصادية".