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لبنان

كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزير المالية.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:07
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وجهت  "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" كتاباً الى وزير المالية الدكتور يوسف خليل " للتحذير من خطورة تعثر وزارة المالية في تسديد مستحقات القروض الخارجية لمصلحة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية بالعملات الأجنبية على مشروع "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح " لنقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (القناة 800) بكافة مراحله المنفذة وغير المنفذة".
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وتضمن الكتاب وفق بيان، "ادراج المسؤوليات الجسيمة والخطيرة على عاتق المعنيين والمسؤولين عن عدم سداد هذه المستحقات والذي سيؤدي الى اهلاك الأقسام قيد التنفيذ من المشروع وغير المستلمة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مما سيؤدي الى التعدي على الأملاك العامة وسرقة التجهيزات والمنشآت واستحالة إعادة استكمالها وهدر الأموال العامة وهدر التمويل الذي انفق على المشروع واستملاكاته لغاية تاريخه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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