حريق داخل مستودع في مبنى سكني في بربور (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ حريقاً شب داخل مستودع للالبسة والاقمشة يقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في بربور-بيروت.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.