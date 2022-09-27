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لبنان
حريق داخل مستودع في مبنى سكني في بربور (صور)
Lebanon 24
27-09-2022
|
06:19
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ حريقاً شب داخل مستودع للالبسة والاقمشة يقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في بربور-بيروت.
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وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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