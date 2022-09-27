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لبنان

بعد زيارتها مكاري.. مسؤولة دولية تشدد على ضرورة حماية الصحافيين

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:27
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استقبل وزير الاعلام  في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا يرافقها المساعد ميخائيل تسيغان ،حيث تم عرض آفاق التعاون المشترك بين وزارة الاعلام و المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان.
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وشددت فرونتسكا على" ضرورة حماية الصحافيين وتأمين سلامتهم الشخصية، كما على "ضرورة مكافحة خطاب الكراهية و عدم نشر الاخبار الزائفة و الإشاعات".
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