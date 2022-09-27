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لبنان

حادثة مؤسفة... صعقة كهربائيّة قتلت الشاب خليل

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:37
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توفي الشاب خليل صالح الجاجية، اثر تعرضه لصعقة كهربائية.
 
والجدير بالذكر أن خليل من سكان المنية - الضيعة.
 
 
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