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لبنان

حادث سير في السفيرة... شاحنة كان يقودها شيخ ارتطمت بمنزل! (صور)

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:51
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تعرض الشيخ م. ه صباح اليوم، لحادث سير بعدما فقد السيطرة على شاحنته اثناء قيادتها نتيجة عطل في المكابح، مما ادى الى ارتطام الشاحنة بإحدى المنازل في منطقة السفيرة، في قضاء الضنية.

وقد أُصيب الشيخ بكسور في الكتف، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أُصيب شخص آخر كان برفقته برضوض في أنحاء جسده.
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