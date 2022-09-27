في غلبون... إليكم ما سرقه هؤلاء الشبان

القت عناصر مخفر لحفد في قوى الأمن الداخلي القبض على عدد من من الشبان كانوا يقومون بسرقة الأسلاك كهربائية في بلدة غلبون.



وبدأت التحقيق معهم لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.





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