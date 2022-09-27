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لبنان

في غلبون... إليكم ما سرقه هؤلاء الشبان

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:09
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القت عناصر مخفر لحفد في قوى الأمن الداخلي القبض على عدد من  من الشبان كانوا يقومون بسرقة الأسلاك كهربائية في بلدة غلبون.

 وبدأت التحقيق معهم لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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غلبون

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