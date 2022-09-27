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لبنان
عون عن أهمية اللامركزية الادارية الموسعة: ضرورة للبنان
Lebanon 24
27-09-2022
|
07:13
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع النائب فريد البستاني للاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والحكومية الاخيرة، وتطرق البحث ايضاً الى اجواء جلسة مجلس النواب امس والقوانين التي اقرت خلالها.
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واستقبل الرئيس عون، النائب غسان عطاالله والنائب السابق ادي معلوف وبحث معهما في مواضيع الساعة والتطورات السياسية والحكومية الأخيرة، إضافة الى حاجات قضائي المتن والشوف الإنمائية.
وعرض الرئيس عون مع نقيبي المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس الاستاذة ماري تريز القوال والمحامي فادي بركات، للترتيبات التي اعدت لانعقاد مؤتمر حول اللامركزية الادارية الشهر المقبل في بيت المحامي برعاية رئيس الجمهورية، والدراسات التي اعدت حول اللامركزية الادارية والمسوحات التي تولتها لجان في كل المناطق اللبنانية لتحديد مواصفات كل منطقة ومقوماتها واراداتها ومصاريفها ومواردها البشرية، كي تكون الصورة واضحة ومتكاملة عند اعتماد اللامركزية الإدارية. واوضح الوفد ان دراسات علمية اعدت حول هذا الموضوع.
ونوّه الرئيس عون بـ"الجهد الذي بذلته هيئة دعم اللامركزية الادارية في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس"، لافتاً الى "اهمية هذا الامر الذي نصّ عليه اتفاق الطائف"، وكان ابرز ما ورد في خطاب القسم الذي القاه خلال ادائه اليمين الدستورية.
وشرح "اهمية تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة التي باتت ضرورة للبنان ولتحقيق الانماء المتوازن فيه وتعزيز الوحدة الوطنية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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