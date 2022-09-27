وزارة الصحة تُقفل مركز تجميل وفروعه كافة بالشمع الأحمر... ما السبب؟

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:



"قام فريق من مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة، بالكشف على مركز تجميل "ليزر كلينيك" وفروعه في الأراضي اللبنانية كافة. وتبين بعد الكشف الميداني أن هذه المراكز تعمل بلا تراخيص قانونية وبلا وجود أو إشراف أطباء متخصصين. وتم اقفال المركز وفروعه كافة بالشمع الأحمر بناءً على قرار وزير الصحة".

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