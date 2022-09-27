روداكوف عرض ورحمه الاوضاع العامة في البلاد

زار النائب السابق اميل رحمه سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف في مكتبه بالسفارة، وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد.

ونقل رحمه عن روداكوف حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره السياسي، وضرورة عبوره الازمة القاسية التي يعاني منها.

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وقال إن "موسكو قدمت اكثر من مبادرة لاعانة لبنان على مواجهة ضائقته وتجاوزها. وهناك ٤٣٠ طنا من زيت دوار الشمس هبة من روسيا تم توزيع نصفها، اما النصف الباقي المخزّن حاليًا في مستودع للمواد الغذائية سوف يوزع قريبا من خلال منظمة التغذية العالمية".

وعن الحرب الدائرة بين روسيا اوكرانيا أوضح رحمه أن "السفير روداكوف أوضح له ان موسكو لا تريد الحرب، ولم تسع إليها يوما، وهي لم تحاول أن تشكل تهديدا لأي دولة مجاورة او بعيدة، لكن هناك من عمل على تهديد امنها القومي وتعريضها لخطر استراتيجي. وهذا ما يحصل للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والغرب . فهنري كيسنجر حذر المعسكر الغربي من خطورة ومغبة اللعب على حافة النار مع روسيا".