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لبنان

عودة التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد طول غياب!

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:41
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عاد التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد انقطاع تام منذ أواسط شهر آب الماضي، وتفاوتت فترة التغذية بين أحياء المدينة وأسواقها ما بين لحظات معدودة أو لما يزيد عن الساعة.

مع العلم ان برنامج التغذية كان يقتضي تخصيص ساعة ونصف لكل مخرج. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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الكهرباء

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