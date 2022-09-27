عودة التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد طول غياب!

عاد التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد انقطاع تام منذ أواسط شهر آب الماضي، وتفاوتت فترة التغذية بين أحياء المدينة وأسواقها ما بين لحظات معدودة أو لما يزيد عن الساعة.



مع العلم ان برنامج التغذية كان يقتضي تخصيص ساعة ونصف لكل مخرج.

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