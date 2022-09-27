بعد إشتباكات الأمس... الجيش أوقف 8 أشخاص في وادي خالد (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 27 / 9 / 2022 أوقفت قوة من الجيش في منطقة وادي خالد – عكار ثمانية مواطنين من آل الأسعد و آل الساطم وآل الأحمد، كونهم مطلوبين بجرم إطلاق النار خلال الإشكال الذي وقع في المنطقة المذكورة بتاريخ 26 / 9 / 2022. كما ضبطت بحوزتهم عدداً من الأسلحة الحربية والذخائر.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.