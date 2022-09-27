Advertisement

لبنان

بعد إشتباكات الأمس... الجيش أوقف 8 أشخاص في وادي خالد (صور)

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:49
A-
A+
Doc-P-994695-637998873332762633.jpg
Doc-P-994695-637998873332762633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27 / 9 / 2022 أوقفت قوة من الجيش في منطقة وادي خالد – عكار ثمانية مواطنين من آل الأسعد و آل الساطم وآل الأحمد، كونهم مطلوبين بجرم إطلاق النار خلال الإشكال الذي وقع في المنطقة المذكورة بتاريخ 26 / 9 / 2022. كما ضبطت بحوزتهم عدداً من الأسلحة الحربية والذخائر.
Advertisement

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
وكان "لبنان 24" ذكر صباح اليوم، أنّ الجيش نفّذ إنتشارا في وادي خالد، وأقام حواجز، بعد إشتباكات مسلحة يوم أمس. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-27
11:30 | 2022-09-27
10:56 | 2022-09-27
10:56 | 2022-09-27
10:56 | 2022-09-27
10:49 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website