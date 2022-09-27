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لبنان

مأساة عند مفرق الناعمة... شاحنة صدمت الشاب محمد وقتلته!

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:58
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توفي الشاب محمد بدران، من سكان مدينة طرابلس، جراء تعرضه لحادث صدم من قبل شاحنة اثناء تواجده عند مفرق الناعمة.
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حادث صدم

الناعمة

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