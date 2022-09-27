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لبنان

عطية: مبروك لبلدات الجومة وعكار

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:00
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أعلن النائب سجيع عطية أنه بعد التواصل و المتابعة مع مصلحة مياه لبنان الشمالي ولجنة انماء الشمال وبتمويل من الـUSAID,  سيتم  اطلاق مشروع الطاقة الشمسية لمحطتي ضخ المياه في العيون و عين يعقوب وذلك يوم السبت   1/10/2022  الساعة الثانية عشر ظهراً".
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وأضاف: "مبروك لبلدات الجومة و عكار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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