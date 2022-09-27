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لبنان

الجيش...حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:06
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أقيم في معهد الرتباء حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.

 ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن بيار بو عساف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .
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وقد ألقى العميد الركن بو عساف كلمة في المناسبة جاء فيها:" كونوا منارةً لأبناء بلدكم في الظروف الحالكة، وابقوا جاهزين للتصدي للأعداءِ المتربّصينَ بنا شرًّا، وفي مقدَمِهم العدوُّ الإسرائيليُّ صاحبُ السجلِّ الأسودِ في الاعتداءِ على وطننا، والمحاولاتِ المستمرةِ للنيلِ من وحدةِ شعبِهِ وسيادتِهِ واستقلالِه، ثمَّ الإرهابُ الذي يستهدف بحقِدِهِ وأعمالِه الإجراميةِ جميع الفئاتِ والمناطقِ اللبنانية".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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