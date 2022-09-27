علي حسن خليل عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات مع فرونتيسكا

عرض المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة الداخلية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.

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