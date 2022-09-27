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لبنان

علي حسن خليل عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات مع فرونتيسكا

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:23
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عرض المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة الداخلية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.
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علي حسن خليل

يوانا فرونتيسكا

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