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لبنان

حريق داخل مطعم معروف (صور)

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:58
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إندلع حريق في مطعم "العبدالله" قرب ثكنة "بنوا بركات"، في صور. وتعمل فرق إطفاء الدفاع المدني على إخماده.
 
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