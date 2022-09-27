الجلسات الإنتخابية الماراتونية تبدأ الخميس.. هل بدأ العد؟

خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2022، أي قبل أسبوع تقريبًا، سألت النائب بولا يعقوبيان الرئيس نبيه بري عن الموعد الذي سيدعو فيه الهيئة العامة للمجلس الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، فردّ الرئيس بري أنه سيدعو الى جلسة الانتخاب عندما يجد ان هناك امكانية لانتخاب الرئيس من خلال التوافق، وهو شرط اساسي لتوفير النصاب القانوني للجلسة، أي حضور 86 نائبًا. وبذلك ردّ بري على الذين يقولون إن في امكانهم تأمين 65 صوتًا لمرشحهم بأن يسهموا اولاً في تأمين الثلثين من النواب.

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إلاّ أن الرئيس بري، وفور جلسة إقرار الموازنة العامة، دعا الهيئة العامة للمجلس إلى جلسة لأولى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 29 أيلو ل الجاري. فهل سيتأمن نصاب الثلثين لهذه الجلسة، وهل لمس الرئيس بري "توافقًا" ما على مرشح مقبول من أغلبية الكتل النيابية؟

للوهلة الأولى يمكن القول إن رئيس المجلس ملتزم بما كان اعلنه سابقاً عن ضرورة اقرار مجموعة من القوانين العاجلة في جلسات تشريعية اولها الموازنة العامة. ويستدل ثانيًا أن لا عقدة في تأمين نصاب الجلسة الإنتخابية، خصوصًا أن لا مجال للاجتهاد في دستورية هذا النصاب، ومع وجود نص دستوري واضح في هذا الشأن، وهل ضمن حضور نواب فريقي الصراع في البلاد المتمثلين بشكل أساسي بالقوى المعارضة لـ"حزب الله" والاخرى المؤيدة له بعدم استخدام سلاح تعطيل الجلسات لمنع انتخاب أي مرشح يرفضانه باعتبار ان كلا منهما يمتلك، وفق التوازنات النيابية الحالية، القدرة العددية لذلك، خصوصا ان انتخاب الرئيس يحتاج في الدورة الاولى، كما النصاب، الى اكثرية الثلثين، على أن يتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وبالتالي فإن 43 نائباً في استطاعتهم تعطيل نصاب جلسة الانتخاب، علماً ان القوى المؤيدة لـ"حزب الله"، كما القوى المعارضة، تمتلك في حال تكتلت ونسقت مع بعضها البعض 43 نائباً يستطيعون تعطيل النصاب، وما حصل في الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة من "تطيير" للنصاب خير دليل على القدرة على استعمال هذا السلاح، شرط ان تتكتل الكتل في سبيل تحقيق ذلك.

وفي لغة الارقام، يستطيع، على سبيل المثال، توافق نواب "القوات اللبنانية" الـــ 19، ونواب الكتائب الــــ 4 والنواب التغييريين (13 نائباً) مع نواب "اللقاء الديموقراطي" (8 نواب) او مع عدد من النواب المستقلين ان يُفقدوا النصاب القانوني للجلسة. كذلك في امكان نواب حركة "امل" الـــ 15 مع نواب حزب الله الـــ 15 ونواب "تكتل لبنان القوي" الـــ 21 مع "الطاشناق" استعمال السلاح نفسه.