تلزيم السوق الحرة... هذا ما كشفه حميه

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة بحضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، تناول فيه عملية استكمال انجاز اجراءات تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.وأعلن حميه ان "لجنة تلزيم المزايدة العلنية لادارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في المطار (السوق الحرة)، عقدت اجتماعا اليوم، بحضور مندوب هيئة الشراء العام، وتسلمت اللجنة محضر العروض المقدمة وعددها اثنان. وبعد التدقيق، قررت اللجنة ارساء التلزيم موقتا على شركة PAC-Duty Free SAL، على ان تستكمل الوزارة اجراءات التلزيم تطبيقاً لأحكام قانون الشراء العام لا سيما المادة 24 منه لجهة قواعد قبول العرض الفائز (التلزيم الموقت) وبصدد تنظيم العقد بعد اجراء الرقابة المسبقة من جانب ديوان المحاسبة وفقا للأصول".ولفت الى أن "التلزيم الموقت قد رسا على مبلغ 1120 مليار ليرة، اضافة الى 3 ونصف دولار على كل راكب (علاوات) بحيث تصبح قيمة اجمالي التلزيم حوالي 1900 مليار ليرة، علما بأن التلزيم السابق كان بحدود 150 مليار ليرة فقط".وأوضح أن "إيرادات خزينة الدولة ستزداد بمبلغ 1750 مليار مما يساهم بتخفيض اضافي لعجز الموازنة"، مشددا على ان "لبنان ليس بلدا فقيرا والاثبات ان مرفقا واحدا فقط في المطار من آلاف المرافق العامة في الدولة اللبنانية ساهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 20%"، مشيراً الى انه "بعد اضافة ايرادات الوزارة انخفض العجز الى 10 آلاف 800 مليار".ورأى ان "ما جرى اليوم بخصوص السوق الحرة سيؤدي الى تخفيض آخر بأقل من 10 آلاف مليار"، لافتا الى ان "ايرادات وزارة الأشغال العامة والنقل ستناهز اكثر من 15 ألف مليار السنة المقبلة".