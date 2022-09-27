Advertisement

لبنان

للوافدين إلى لبنان... إليكم ما قرّره وزير الصحّة حول فحوصات الـ"pcr" (صورة)

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:34
A-
A+
Doc-P-994741-637998972797757601.jpg
Doc-P-994741-637998972797757601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، قراراً يتعلّق بإلغاء الفحوصات المخبرية الخاصة بـ"كوفيد - 19" على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: نتائج فحوصات كورونا للسيدة الأميركية الأولى إيجابية للمرة الثانية (العربية)
lebanon 24
27/09/2022 20:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية من كورونا (العربية)
lebanon 24
27/09/2022 20:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب بايدن: فحوصات الرئيس أظهرت استمرار إصابته بفيروس كورونا (العربية)
lebanon 24
27/09/2022 20:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب بايدن: فحوصات الرئيس أظهرت تعافيه من فيروس كورونا (العربية)
lebanon 24
27/09/2022 20:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

فحوصات

وزير الصحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2022-09-27
13:01 | 2022-09-27
12:54 | 2022-09-27
12:45 | 2022-09-27
12:39 | 2022-09-27
12:25 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website