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لبنان

أسامة سعد صوّت ضد الموازنة

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:43
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أعلن المكتب الإعلامي للنائب أسامة سعد، أنّه صوّت ضدّ الموازنة  خلال جلسة المجلس النيابي التي عقدت يوم أمس الإثنين. وأشار إلى أنّه رفض الموازنة ككلّ، كما كانت له ملاحظات أساسية على بنودها، وتقدّم باقتراحات لاستبدالها أو تعديلها.
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الموازنة

أسامة سعد

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