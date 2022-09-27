دهس فتاة عمرها 15 عاماً في صيدا

دهست سيارة في محلة البوابة الفوقا، في مدينة صيدا، الفتاة تالا الدالي البالغة من العمر 15 عاماً، وتمّ نقلها إلى المستشفى، فيما فرّ السائق إلى جهّة مجهولة.

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