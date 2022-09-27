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لبنان

دهس فتاة عمرها 15 عاماً في صيدا

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:49
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دهست سيارة في محلة البوابة الفوقا، في مدينة صيدا، الفتاة تالا الدالي البالغة من العمر 15 عاماً، وتمّ نقلها إلى المستشفى، فيما فرّ السائق إلى جهّة مجهولة.
 
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