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لبنان

"الاعتدال الوطني": هذا ما على رئيس الجمهورية القيام به

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:56
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عقد تكتل "الإعتدال الوطني" اجتماعه الدوري، للبحث بآخر التطورات على الساحة السياسية.

ولفت بيان للمجتمعين الى أن "التكتل بحث في دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشددا على "ضرورة العمل للوصول إلى التوافق على انتخاب شخصية جامعة لكي لا نقع مجددا في محظور تعطيل النصاب الدستوري للجلسات لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل تعطيلا في المؤسسات الدستورية لا الرئاسية ولا الحكومية. ومن هذا المنطلق تمنى التكتّل على رئيس الجمهورية بما بقي له من أسابيع في سدة الرئاسة، تسهيل مهمة الرئيس المكلف ليصار إلى تشكيل حكومة تكون ضمانة لبقاء المؤسسات في حال دخلنا في محظور التعطيل لا سمح الله".
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وأثنى التكتّل على "اللقاء الجامع الذي عُقد في دار الفتوى"، مؤكدا على "تبني كل ما جاء في البيان الصادر عن اللقاء، وعلى ضرورة عقد هكذا لقاءات بشكل دائم تحت عباءة هذه الدار الوطنية".

وجدد تأكيده على انفتاحه "للحوار مع جميع التكتّلات السياسية الوطنية لكي يصار إلى تقريب وجهات النظر في كل الإستحقاقات الدستورية والأزمات الوطنية لأن الحوار هو السبيل الوحيد للتفاهم بين الأفرقاء".

وتوجّه التكتّل بالتعزية إلى "ذوي ضحايا مركب الموت". كما توجّه "باسم أهالي الضحايا إلى كل المسؤولين في هذه الدولة المهترئة لكي تكون حادثة المركب عبرة لهم للحالة التي وصل إليها أهلنا في عكار والشمال وكل لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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