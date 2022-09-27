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لبنان
بالجرم المشهود.. هكذا تم القبض على أحد سارقي المنازل
Lebanon 24
27-09-2022
|
10:56
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
بتاريخ 9-9-2022، ادعت لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها الكائن في محلة بدارو- شارع المتحف، وقدّرت قيمة المسروقات حوالي /5000/$.
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بنتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة، تم الاشتباه بالمدعو:
ع. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني)
أعطيت الأوامر بتكثيف المراقبة في المحلة لرصده تمهيدًا لتوقيفه.
وبتاريخ 26-9-2022 أوقف المذكور بالجرم المشهود في محلة بدارو داخل أحد المباني السكنية أثناء قيامه بعملية سرقة أخرى.
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بعدة عمليات سرقة في محلّتَيْ بدارو والجميزة.
أودع القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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