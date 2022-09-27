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لبنان

هل ستُشارك كل الكتل النيابية في جلسة انتخاب الرئيس الخميس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2022 | 10:56
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لم تحسم الكتل النيابية كافة مشاركتها في جلسة الخميس التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية.
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وبحسب المعلومات فإن النواب التغييريين الـ13 سوف يجتمعون عند التاسعة مساء لاتخاذ القرار المناسب من دعوة بري، في حين أن هناك اجتماعات أخرى تعقد بين النواب المستقلين وفي منزل النائب نبيل بدر  لاتخاذ القرار المناسب في شأن الشخصية التي سيتم ترشيحها، علما أن حزب "القوات اللبنانية" سيصدر بياناً بعد قليل يحدد فيه موقفه من حضور الجلسة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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