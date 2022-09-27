غادر منزله إلى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- رامي نبيل مكارم (مواليد عام 1995، مكتوم القيد)الذّي غادر بتاريخ 26-09-2022 منزله الكائن في محلة رأس المتن إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من انفصام في الشخصية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر رأس المتن في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 380294-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.