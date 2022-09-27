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لبنان
جديد سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
27-09-2022
|
11:46
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أعلن مصرف لبنان في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، أن حجم التداول على منصّة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 64 مليون دولار أميركي بمعدّل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك وفقاً
لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
يُشار إلى أن سعر "صيرفة" ما زال مُستقراً على حاله ولم يشهد أي تبدّل بين الأمس واليوم.
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