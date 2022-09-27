ماذا أعلن تكتل "لبنان القوي" عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

اعتبر تكتل "لبنان القوي" في بيانٍ له عقب اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، أن إقرار الموازنة، وعلى الرغم من المآخذ عليها، هو عملٌ دستوري لا بل هو أهم واجبات مجلس النواب، فضلاً عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالي ولتحسين جزئي في أوضاع القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجُمركي وغيره.

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ورأى التكتل أيضاً أنّ إقرار الموازنة هو تنفيذٌ لواحد من الأمور اللازمة في سياق التعافي المالي المطلوب، مشيراً إلى أن الازدواجية والشعبوية التي مارسها البعض إزاء هذا الموضوع، ما هي إلا استمرار لنهج التعطيل لأي أمرٍ ممكن إنجازه في اتجاه تحسين الأوضاع.

إلى ذلك، فقد جدّد التكتل "تمسّكه بإنجاز الإستحقاقات الدستورية بدءاً من تشكيل حكومة حسب الدستور، تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها في هذا الظرف العصيب وإنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية".

واعتبر التكتل أن الزّيارة التي قام بها وفدٌ من نوابه لدار الفتوى ولقائه مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يأتي في سياق توحيد الجهود ورصّ الصفوف من باب التضامن الوطني لاتمام الاستحقاقات.



وفي ما خصّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة يوم الخميس، أعلن التكتل ابقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم من تلك الجلسة التي دعا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، لفت التكتل إلى أنه في "ضوء عرقلة سير العدالة والظلم اللاحق بأهالي ضحايا المرفأ والموقوفين ظلماً، قرر التكتل القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في عمل القضاء".

وإستغرب التكتل إستدعاء مدعي عام التمييز للنائب شربل مارون خلافاً للدستور الذي أعطى النائب حصانة تحمي أداءَه في مهمته التمثيلية وحقّه في التعبير عن رأيه بكل حرية وإستقلال حسبما ورد في المادتين 39 و40 فضلاً عن المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وإعتبر التكتل أن ملاحقة نائب بسبب موقف عبر عنه هو نوع من الترهيب ومحاولة لتدجين النواب ومنعهم من إبداء الرأي، مذكراً من يعنيهم الأمر بأنه لم يرف لهم جفن ولم يقوموا بواجباتهم القضائية عندما تم التعرّض لفخامة رئيس الجمهورية أكثر من مرة فيما هو رمز الوطن ويمنع قانوناً التعرّض والاساءة له.