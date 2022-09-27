خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟

قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ مشروع الموازنة لم يشمل رفع الحدّ الأدنى للأجور، موضحة أن الأمرين منفصلان تماماً عن بعضهما البعض، وأضافت: "إن تعديل الحدّ الأدنى للأجور يحتاجُ إلى تشريع خاص، وحتى الآن فإنه ما زال على حالة 675 ألف ليرة لبنانية، أي 18 دولاراً أميركياً تبعاً لسعر السوق".

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