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لبنان

مشهد مؤلم.. 6 جثامين لعائلة واحدة من ضحايا "زورق طرطوس" تصلُ عكّار

Lebanon 24
27-09-2022 | 12:39
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تسلّم الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية، عصر اليوم، 6 جثامين من ضحايا "مركب الموت" وهم من عائلة واحدة، عائلة علي يونس عكاري وزوجته واطفالهما الـ4، وتمّ التعرف عليهم اليوم من قبل ذويهم في "مستشفى الباسل" في مدينة طرطوس.
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وواكب الجثامين عند نقطة العريضة عدد كبير من ابناء بلدتهم وادي الجاموس العكارية يتقدمهم رئيس البلدية الشيخ خضر عكاري، وانطلقوا جميعاً بموكب واحد خلف سيارات الاسعاف، باتجاه بلدة وادي الجاموس حيث سيشيعون الى مثواهم الاخير.
 
 
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