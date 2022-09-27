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أصدر وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مذكرة تتعلق بتحديث التوصيات حول فترة العزل والحجر المتعلقة بكوفيد 19، وذلك استناداً لآخر التوصيات العلمية وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ورأي اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية.