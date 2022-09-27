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لبنان

فترة العزل المُرتبطة بـ"كورونا" تغيرت في لبنان.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 12:45
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أصدر وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مذكرة تتعلق بتحديث التوصيات حول فترة العزل والحجر المتعلقة بكوفيد 19، وذلك استناداً لآخر التوصيات العلمية وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ورأي اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية.
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وفي ما يلي صورة لنص المذكرة الصادرة عن وزير الصحّة:
 
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