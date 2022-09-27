Advertisement

لبنان

"الخارجية" دانت اعتداءات المتطرفين اليهود ضد الأقصى

Lebanon 24
27-09-2022 | 13:01
A-
A+
Doc-P-994790-637999060855623021.jpg
Doc-P-994790-637999060855623021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداءات والممارسات والاستفزازات التي تقوم بها منذ أيام مجموعات من المتطرفين اليهود ضد المسجد الأقصى" محُملة "سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وما قد ينتج عنها من ضحايا من بين المصلين والمدنيين العزل".
Advertisement
 
كذلك، استنكرت الوزارة "القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين الى الحرم الشريف"، داعية "المجتمع الدولي الى العمل للمحافظة على الوضع القائم في مدينة القدس، التي تخضع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها للوصاية الهاشمية". 
 
وانتهزت الخارجية هذه المناسبة "لتعيد وتعبّر عن رفضها الكامل لكل التدابير القانونية والميدانية التي تتخذها السلطات الاسرائيلية والمجموعات اليهودية المتطرفة بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والسكاني في مدينة القدس".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2022-09-27
17:09 | 2022-09-27
17:05 | 2022-09-27
17:02 | 2022-09-27
16:56 | 2022-09-27
16:55 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website