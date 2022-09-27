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لبنان

آخر التطورات.. هل من توّتر أمني في الطيونة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2022 | 13:36
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أكّدت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" أنّ الأوضاع في منطقة الطيونة والشياح هادئة ولا وجود لأي إشكالاتٍ أو توتّر أمني، وذلك في أعقاب التحرّك الذي نفذه أهالي الموقوفين في الأحداث التي شهدتها الطيونة قبل أشهر.
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ولفتت المصادر إلى أنّ الجيش ما زال مُنتشراً في المنطقة، ويُسير دوريات مؤللة وراجلة، وقالت: "الأمنُ مضبوطٌ تماماً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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