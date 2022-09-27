آخر التطورات.. هل من توّتر أمني في الطيونة؟

أكّدت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" أنّ الأوضاع في منطقة الطيونة والشياح هادئة ولا وجود لأي إشكالاتٍ أو توتّر أمني، وذلك في أعقاب التحرّك الذي نفذه أهالي الموقوفين في الأحداث التي شهدتها الطيونة قبل أشهر.

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