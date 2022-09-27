"القوات" و "التقدّمي".. ماذا يُحضّران لجلسة انتخاب الرئيس؟

قالت مصادر الحزب "التقدمي الإشتراكي" لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ المقاربة ستكونُ إيجابيّة بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، لكنها قالت: "يوم غدٍ، سيُعقد لقاء لكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لاتخاذ القرار النهائي بشأن الجلسة وإمكانية المُشاركة فيها".

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بدورها، كشفت مصادر نيابية في تكتل "الجمهورية القويّة" لـ"لبنان24" إنّ "الأجواء الحالية تُشير إلى إمكانية توجّه نواب القوات اللبنانية للمشاركة في جلسة الخميس"، مضيفة: "الاجتماعات متواصلة، وقد يُعقد اجتماع هذه الليلة لنواب التكتّل، أو يوم غدٍ الأربعاء وذلك من أجل اتخاذ الموقف النهائي".

وتابعت: "التصور الأساس هو ألا تكون هناك مقاطعة للجلسة الأولى، إيماناً مِنّا بأهمية استحقاق رئاسة الجمهورية".