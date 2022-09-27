خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!

لجأت مصارف عديدة مؤخراً إلى اعتماد خطواتٍ جديدة ترتبطُ بكيفيّة تقاضي المواطنين للدولار بناء على منصة "صيرفة".



Advertisement وكشفت المصادر أنّ بعض المصارف بدأ بإلزام المواطنين الاستحصال على بطاقةٍ خاصّة تمكنهم من سحب الأموال التي يجري تحويلها إلى حساب "صيرفة" بالدولار الأميركي، وتضيف: "هذه البطاقة يتم شراؤها من قبل الزّبون بـ8 دولار أميركي، على أن يتقاضى البنك عمولة عليها 5 دولارات شهرياً. أما في حال أراد الزبون إلغاء الاشتراك بها، فعليه دفع 5 دولارات أيضاً". وكشفت المصادر أنّ بعض المصارف بدأ بإلزام المواطنين الاستحصال على بطاقةٍ خاصّة تمكنهم من سحب الأموال التي يجري تحويلها إلى حساب "صيرفة" بالدولار الأميركي، وتضيف: "هذه البطاقة يتم شراؤها من قبل الزّبون بـ8 دولار أميركي، على أن يتقاضى البنك عمولة عليها 5 دولارات شهرياً. أما في حال أراد الزبون إلغاء الاشتراك بها، فعليه دفع 5 دولارات أيضاً".



ووفقاً للمصادر، فإنّ تلك الخطوة بدأت تُعتمد بشكل أكبر بعد الإضراب وذلك كي لا يدخل المواطنون إلى الفرع لتقاضي أموال "صيرفة"، علماً أن هناك مصارف أخرى تسمحُ لعملائها بسحب أموالهم من حسابات المنصة عبر بطاقتهم المصرفية العاديّة والأساسيّة.