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لبنان

مولوي: نبارك للسعودية تعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:56
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غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نبارك للمملكة العربية السعودية تعيين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيسا لمجلس الوزراء، ‏وبذلك تحقق المملكة رؤيتها الشبابية الطموحة التي تشكل ضمانة للعروبة وعزاً للعرب".
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