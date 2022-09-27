مولوي: نبارك للسعودية تعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء

غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نبارك للمملكة العربية السعودية تعيين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيسا لمجلس الوزراء، ‏وبذلك تحقق المملكة رؤيتها الشبابية الطموحة التي تشكل ضمانة للعروبة وعزاً للعرب".

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